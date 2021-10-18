Украинские ученые нашли способ предотвратить тяжелое поражение легких при COVID-19

Обнаруженные соединения могут быть использованы для создания медицинских препаратов.

Ученые Института молекулярной биологии и генетики нашли вещества, которые могут влиять на патогенетические цепи коронавирусной болезни и предотвратить остром воспаление легких.

Об этом говорится в заметке на странице этого научного учреждения в Facebook.

По предварительным результатам, подобранные соединения являются перспективными для создания в дальнейшем медицинских препаратов, которые будут спасать от опасного последствия коронавирусной болезни — острого респираторного дистресс-синдрома.

Ученые задались целью подобрать вещества, которые будут блокировать развитие воспалительного процесса. Этот фермент называется протеинкиназа С бета, и он является ключевым для "деятельности" нейтрофильных внеклеточных ловушек, которые способны улавливать и задерживать микроорганизмы- "чужаки".

"Когда в наш организм попадает инфекция — вирусы или бактерии, — гранулоциты взрываются, выбрасывая во внеклеточное пространство свое ядро, то есть ДНК. Нейтрофильные ловушки, собственно, — это сети, "сплетенные" из ДНК погибших клеток крови. Однако под действием вируса SARS-CoV-2 гранулоциты подвержены, образно говоря, "массовому самоубийству"; другими словами — нейтрофильных внеклеточных ловушек, которые должны защитить организм, образуется так много, что они приводят, наоборот, к его саморазрушению ", — объясняют украинские ученые.

Во время исследований, которые продолжались почти полтора года, ученым удалось подобрать несколько соединений, которые способны подавлять способность гранулоцитов к неконтролируемому образованию нейтрофильных внеклеточных ловушек.

Ученые отдела биомедицинской химии ИМБГ выполнили компьютерное моделирование для предсказания соединений с нужной биологической активностью, а затем синтезировали их. После тестирования на изолированных лейкоцитах ученые перешли к серии экспериментов in vivo. Эту работу проводят специалисты отдела общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии им. Богомольца.

"По мнению команды ученых, подобранные соединения имеют очень хорошие перспективы в предупреждении нейтрофил-зависимых повреждений при остром воспалении легких у пациентов с ковидом", — говорится в заметке.

Напомним, ранее в Британии одобрили использование в лечении коронавируса препаратов от астмы, которые могут быть эффективными.

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