У Чернігівській області від коронавірусу помер школяр

У Чернігівській області від коронавірусу помер школяр

Хлопець мав супутні захворювання.

Від коронавірусу помер дев’ятикласник з Корюківки на Чернігівщині. Хлопець був учнем місцевої 4 школи.

Про це повідомив мер Корюківки Ратан Ахмедов, передає "Суспільне".

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За словами міського голови, хлопець мав супутні захворювання.

"Хлопчик мав супутні захворювання, але коронавірус хтось йому передав. А передав чому? Бо немає колективного імунітету, немає дотримання маскового режиму", – сказав Ахмедов.

Видання з посиланням на власні джерела повідомляє, що підліток від суботи перебував на лікуванні в обласній дитячій лікарні в Чернігові.

Нагадаємо, за останню добу від коронавірусу померли 538 людей. Це найвищий показник смертності від COVID-19 в Україні за увесь час пандемії.

Також станом на ранок 19 жовтня в Україні зафіксовано 15 579 нових випадків коронавірусу, 2 852 особи було госпіталізовано, а 7 776 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, що попередній рекорд смертей від коронавірусу в Україні був зафіксований у квітні 2021 року - це був 481 летальний випадок за добу. Варто зазначити, що у 2020 році кількість смертей жодного разу не перевищувала 300 осіб.

Коронавірус в Україні: минулої доби зафіксували рекордну смертність від початку пандемії

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