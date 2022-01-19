В Чехии умерла певица-антивакцинатор: намеренно заразилась COVID-19, чтобы не прививаться

В Чехии умерла певица-антивакцинатор: намеренно заразилась COVID-19, чтобы не прививаться

Таким образом, она надеялась получить свободу в передвижении и обойтись без вакцины.

57-летняя чешская певица Ганка Горка, которая была участницей известной фольклорной группы, умерла от COVID-19. Звезда решила намеренно заразиться коронавирусной инфекцией, чтобы не прививаться, но получить свободу передвижения.

Об этом сообщает издание La Repubblica.

Певица добровольно поддерживала длительный контакт с некоторыми членами своей семьи, у которых был положительный тест на COVID-19. В минувшую пятницу, 14 января, в сообщении в Facebook она рассказала, что заразилась вариантом Дельта и теперь сможет жить без ограничений.

"Жизнь здесь для меня и для вас", — написала она, призывая своих поклонников сделать то же самое.

Доказательство вакцинации или недавнего заражения коронавирусом в Чешской Республике необходимо, чтобы получить доступ ко многим социальным и культурным местам, включая кинотеатры, бары и кафе.

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Однако состояние здоровья Ганки Горки внезапно ухудшилось. В воскресенье, 16 января, женщина скончалась от инфекции COVID-19.

Ее сын Ян Рек, также музыкант и участник чешской группы, говорит, что его мать была убита движением антивакцинаторов, который убедил ее отказаться от прививки от COVID.

"Она базировала все свои аргументы на ваших теориях. Я презираю вас!" – написал Рек в комментарии в Facebook, который впоследствии удалил.

Напомним, в декабре 2021 года несколько тысяч человек вышли на улицы Праги в знак протеста против обязательной вакцинации от COVID-19 для определенных групп, в том числе от 60 лет.

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