Шмигаль и члены правительства получили бустерную дозу от COVID-19 (фото)

Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что базовый курс прививки у него был вакциной AstraZeneca. Для бустерной дозы он выбрал Moderna.

Премьер-министр Денис Шмигаль вместе с членами правительства получили бустерную дозу вакцины против COVID-19.

Об этом сообщает Уряддовый портал.

В частности, на фото видно, что прививку получили Денис Шмигаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, глава Минздрава Виктор Ляшко, министр соцполитики Марина Лазебная.

Также мобильные бригады вакцинировали всех желающих работников Секретариата Кабинета Министров.

Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что базовый курс прививки у него был вакциной AstraZeneca. Для бустерной дозы он выбрал Moderna.

Глава Министерства здравоохранения посоветовал украинцам делать "бустер" мРНК-вакцинами, ведь, по данным имеющихся исследований, они демонстрируют лучшие результаты независимо от того, каким вакцинами был сделан базовый курс.

Напомним, с 6 января в Украине всем желающим гражданам в возрасте от 18 лет разрешили делать бустерную прививку против COVID-19 при условии, что с момента введения второй дозы вакцины прошло не менее 6 месяцев.

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