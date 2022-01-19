Шмигаль и члены правительства получили бустерную дозу от COVID-19 (фото)

Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что базовый курс прививки у него был вакциной AstraZeneca. Для бустерной дозы он выбрал Moderna.
Премьер-министр Денис Шмигаль вместе с членами правительства получили бустерную дозу вакцины против COVID-19.
Об этом сообщает Уряддовый портал.
В частности, на фото видно, что прививку получили Денис Шмигаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, глава Минздрава Виктор Ляшко, министр соцполитики Марина Лазебная.
Также мобильные бригады вакцинировали всех желающих работников Секретариата Кабинета Министров.
Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что базовый курс прививки у него был вакциной AstraZeneca. Для бустерной дозы он выбрал Moderna.
Глава Министерства здравоохранения посоветовал украинцам делать "бустер" мРНК-вакцинами, ведь, по данным имеющихся исследований, они демонстрируют лучшие результаты независимо от того, каким вакцинами был сделан базовый курс.
Напомним, с 6 января в Украине всем желающим гражданам в возрасте от 18 лет разрешили делать бустерную прививку против COVID-19 при условии, что с момента введения второй дозы вакцины прошло не менее 6 месяцев.
Читайте также:
- В Украине сократили срок действия COVID-сертификата: сколько теперь он будет действителен
- В Киеве более 20 тысяч человек сделали три прививки от COVID-19: где и когда получить бустерную дозу
- Бустерная COVID-прививка: кому нужно, какие вакцины подходят лучше и защищает от "Омикрона"
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.