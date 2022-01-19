У Чехії померла співачка-антивакцинаторка: навмисне заразилася COVID-19, щоб не робити щеплення

У Чехії померла співачка-антивакцинаторка: навмисне заразилася COVID-19, щоб не робити щеплення

Таким чином вона сподівалася отримати свободу в пересуванні та обійтися без вакцини.

57-річна чеська співачка Ганка Горка, яка була учасницею відомого фолькльорного гурту, померла від COVID-19. Зірка вирішила навмисне заразитися коронавірусною інфекцією, щоб не робити щеплення, але отримати свободу пересування.

Про це повідомляє видання La Repubblica.

Співачка добровільно підтримував тривалий контакт з деякими членами своєї сім'ї, у яких був позитивний тест на COVID-19. У минулу п’ятницю, 14 січня, в дописі у Facebook вона повідомила, що заразилася варіантом “Дельта” і тепер “зможе жити без обмежень”.

"Життя тут для мене і для вас", - написала вона, закликаючи своїх шанувальників зробити те ж саме.

Доказ вакцинації або недавнього зараження коронавірусом у Чеській Республіці необхідний, щоб отримати доступ до багатьох соціальних і культурних місць, включаючи кінотеатри, бари та кафе.

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Однак, стан здоров’я Ганки Горки раптово погіршився. У неділю, 16 січня, жінка померла від інфекції COVID-19.

Її син Ян Рек, також музикант і учасник чеського гурту, каже, що його мати була вбита рухом антивакцинаторів, який переконав її відмовитися від щеплення від COVID.

"Вона базувала усі свої аргументи на ваших теоріях. Я зневажаю вас!" – написав Рек у коментарі у Facebook, який згодом видалив.

Нагадаємо, у грудні 2021 року кілька тисяч людей вийшли на вулиці Праги на знак протесту проти обов'язкової вакцинації від COVID-19 для певних груп, зокрема людей від 60 років.

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