Из-за распространения "Омикрона" в Украине могут снова ввести "красную" зону: какие регионы в зоне риска

Ближайшей к введению "красной" зоны карантина сейчас Ивано-Франковская область.
В Украине существенно возрастает заболеваемость коронавирусом. Штамм "Омикрон" обнаружили уже в восьми регионах Украины: в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Львовской областях и Киеве.
Об этом "Бабелю" сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По его словам, темпы заболеваемости коронавирусом постепенно растут. За последнюю неделю увеличилось количество выявленных случаев заболеваемости COVID-19 и начинает расти количество госпитализаций.
Он отметил, что в зоне риска находится Ивано-Франковская область. По показателям она отвечает "красной" зоне карантина. Кроме нее, в зоне риска – Львовская, Ровенская, Черновицкая и Сумская области. Эти регионы находятся на "оранжевом" уровне.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ухудшаются показатели с заболеваемостью коронавирусом. По прогнозам, в ближайшие недели ожидают дальнейший рост новых случаев.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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