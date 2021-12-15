В Британии тестируют безигольную COVID-вакцину, которая будет защищать от новых вариантов коронавируса

В Британии тестируют безигольную COVID-вакцину, которая будет защищать от новых вариантов коронавируса

Безигольная COVID-вакцина станет альтернативой для тех, кто боится инъекций иглой.

В Британии начались испытания новой безигольной COVID-вакцины для защиты от будущих штаммов коронавируса, которую планируется вводить струей воздуха.

Об этом сообщает BBC.

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"Это первый шаг к созданию универсальной вакцины против коронавируса, которую мы разрабатываем, защищающей нас не только от вариантов Covid-19, но и от будущих коронавирусов. Поскольку появляются новые варианты, а иммунитет начинает ослабевать, нам нужны новейшие технологии", – сказал американский профессор.

Вакцину разработал профессор Джонатан Хини из Кембриджского университета и исполнительный директор DIOSynVax. Испытания пройдут в Центре клинических исследований NIHR в Саутгемптоне, участниками будут люди от 18 до 50 лет.

Современные вакцины против COVID-19 используют гены, взятые из вирусного спаечного белка, для кодирования антигенов, заставляющих иммунную систему производить антитела. Эта новая вакцина, в отличие от других, использует методы прогнозирования, чтобы имитировать более широкое семейство антигенов коронавируса, которые, как надеются исследователи, обеспечат большую защиту.

Ранее сообщалось, что ученые назвали вакцины, которые почти не защищают от "Омикрона".

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