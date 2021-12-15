У Британії тестують безголкову COVID-вакцину, яка захищатиме від нових варіантів коронавірусу

У Британії тестують безголкову COVID-вакцину, яка захищатиме від нових варіантів коронавірусу

Безголкова COVID-вакцина стане альтернативою для тих, хто боїться ін’єкцій голкою.

У Британії розпочалися випробування нової безголкової COVID-вакцини для захисту від майбутніх штамів коронавірусу, яку планують вводити струменем повітря.

Про це повідомляє BBC.

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"Це перший крок до створення універсальної вакцини проти коронавірусу, яку ми розробляємо, яка захищає нас не лише від варіантів Covid-19, а й від майбутніх коронавірусів. Оскільки з’являються нові варіанти, а імунітет починає слабшати, нам потрібні новітні технології", - сказав американський професор.

Вакцину розробив професор Джонатан Хіні з Кембриджського університету та виконавчий директор DIOSynVax. Випробування пройдуть у Центрі клінічних досліджень NIHR у Саутгемптоні, учасниками будуть люди віком від 18 до 50 років.

Сучасні вакцини проти COVID-19 використовують гени, взяті з вірусного спайкового білка, для кодування антигенів, які змушують імунну систему виробляти антитіла. Ця нова вакцина, на відміну від інших, використовує методи прогнозування, щоб імітувати ширше сімейство антигенів коронавірусу, які, як сподіваються дослідники, забезпечать більший захист.

Раніше повідомляли, що вчені назвали вакцини, що майже не захищають від "Омікрону".

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