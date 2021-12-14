Одна из областей из-за ухудшения эпидситуации может вернуться в "красную" зону карантина

Одна из областей из-за ухудшения эпидситуации может вернуться в "красную" зону карантина

В Одесской области помощь пациентам с коронавирусом продолжают оказывать в 28 лечебных учреждениях.

Одесской области из-за роста числа больных коронавирусной инфекцией грозит возвращение в "красную" зону карантина. В среднем в сутки в регионе фиксируют 500-600 новых случаев инфицирования.

Об этом сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, пишет местное издание "Думская".

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По его словам, если такая динамика будет сохраняться и в дальнейшем, то Одесская область снова окажется в "красной" зоне. Санврач отмечает, несмотря на спад заболеваемости в Украине, в Одесской области не сворачивают дополнительные кровати, а помощь пациентам с коронавирусом продолжают оказывать в 28 лечебных учреждениях.

"В больницах первой волны сегодня находится 621 больной коронавирусом, второй волны – 538. Реанимационные койки загружены на 100%", — сообщила директор департамента здравоохранения Одесской обладминистрации Наталья Одарий-Захарьева.

Напомним, в Украине еще две области выведут из "красного" уровня эпидемической опасности. Речь идет о Винницкой и Хмельницкой области. Там фиксируют улучшение показателей, поэтому Винницкая и Хмельницкая области из "красной" зоны карантина перейдут сразу в "желтую".

Добавим, по состоянию на 13 декабря в "красном" уровне эпидемической опасности находятся 10 областей.

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