Штаммами "Дельта" и "Омикрон" можно заразиться одновременно: кто в зоне риска

Одновременное инфицирование двумя штаммами может привести к появлению еще более заразного варианта.
В фармацевтической компании Moderna заявляют, что штаммами "Дельта" и "Омикрон" можно заразиться одновременно. В зоне риска находятся люди с ослабленным иммунитетом.
С таким заявлением выступил главный медицинский специалист Moderna Пол Бертон, ссылаясь на исследования, пишет Daily Mail.
По его словам, согласно научным исследованиям в Южной Африке, люди, особенно с ослабленным иммунитетом, могут заражаться сразу двумя штаммами. Пол Бертон предупредил, что одновременное инфицирование двумя штаммами может привести к появлению еще более заразного варианта. Он отметил, что из-за большого количества случаев Delta и Omicron, которые сейчас циркулируют в Великобритании, это вероятно.
Исследователи предупреждают, что "рекомбинации" штаммов коронавируса возможны, но они требуют очень специфических условий и стечения в основном неконтролируемых событий.
По данным медицинского специалиста, за все время пандемии были обнаружены три случая так называемой рекомбинации штаммов, которые в итоге не привели к возникновению новой мутации и не вызвали новой вспышки инфекции. Во Всемирной организации здравоохранения не исключили, что новый штамм способен поменять ход пандемии.
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