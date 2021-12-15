14 декабря 2020 года в Британии обнаруживают новую к тому времени разновидность коронавируса / Pexels

Штаммами "Дельта" и "Омикрон" можно заразиться одновременно: кто в зоне риска

Штаммами "Дельта" и "Омикрон" можно заразиться одновременно: кто в зоне риска

Одновременное инфицирование двумя штаммами может привести к появлению еще более заразного варианта.

В фармацевтической компании Moderna заявляют, что штаммами "Дельта" и "Омикрон" можно заразиться одновременно. В зоне риска находятся люди с ослабленным иммунитетом.

С таким заявлением выступил главный медицинский специалист Moderna Пол Бертон, ссылаясь на исследования, пишет Daily Mail.

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По его словам, согласно научным исследованиям в Южной Африке, люди, особенно с ослабленным иммунитетом, могут заражаться сразу двумя штаммами. Пол Бертон предупредил, что одновременное инфицирование двумя штаммами может привести к появлению еще более заразного варианта. Он отметил, что из-за большого количества случаев Delta и Omicron, которые сейчас циркулируют в Великобритании, это вероятно.

Исследователи предупреждают, что "рекомбинации" штаммов коронавируса возможны, но они требуют очень специфических условий и стечения в основном неконтролируемых событий.

По данным медицинского специалиста, за все время пандемии были обнаружены три случая так называемой рекомбинации штаммов, которые в итоге не привели к возникновению новой мутации и не вызвали новой вспышки инфекции. Во Всемирной организации здравоохранения не исключили, что новый штамм способен поменять ход пандемии.

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