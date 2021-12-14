"Есть тревожный сигнал для всего мира": китайские ученые сделали заявление относительно штамму "Омикрон"

Однако для окончательного вывода требуется еще лабораторное исследование.
Китайские ученые считают, что штамм "Омикрон" способен обходить защиту вакцины от COVID-19, являющейся "тревожным сигналом для всего мира".
Об этом говорится в статье научного журнала Emerging Microbes & Infection.
"Результаты исследования подтвердили возможный факт иммунного ускользания штамма "Омикрон", являющегося тревожным сигналом для всего мира", — заявил старший научный сотрудник Национального института контроля за продуктами и лекарствами в Китае Ючун Ван.
Как говорится в статье, ученые изучили 28 образцов сыворотки пациентов, преодолевших исходный штамм коронавируса, а затем протестировавших их на образцах "Омикрон". Также по результатам исследования установили, что новый вариант способен уклоняться от защиты антител, полученных от предыдущей инфекции.
Однако ученые отмечают, что нужны еще дополнительные лабораторные и реальные исследования, чтобы понять, может ли Omicron избежать иммунитета, вызванного вакциной.
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