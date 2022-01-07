В Бразилии привитый тремя дозами пациент умер от омикрон-штамма

Мужчине было 68 лет.
В Бразилии от омикрон-штамма умер пациент, привитый тремя дозами вакцины от коронавируса.
Об этом сообщает портал G1.
Смерть зафиксирована в городе Апаресида-ди-Гояния, штат Гояс. Мужчине было 68 лет, он страдал гипертонией и хроническим заболеванием легких. Каким именно препаратом привился умерший, не сообщается.
Ранее стало известно, что король Швеции Карл XVI Густав и его жена королева Сильвия заболели коронавирусом. Они получили положительные тесты на COVID-19, несмотря на то, что успели сделать по три дозы вакцины против коронавирусной инфекции.
Напомним, специалисты назвали нетипичные симптомы нового штамма коронавируса "Омикрон", на которые следует обращать внимание.
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