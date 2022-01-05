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В приложении "Дія" в конце января появится новый ковид-сертификат: для чего он нужен

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В приложении "Дія" в конце января появится новый ковид-сертификат: для чего он нужен

Фото: diia.gov.ua

Документ будет действовать 270 дней.

В правительственном приложении "Дія" можно будет сгенерировать сертификат по введению бустерной дозы вакцины против коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Новые сертификаты станут доступны в конце января. Сгенерировать их смогут люди, которые сделают третью дозу вакцины. Документ будет действовать 270 дней.

"Также лица, привитые бустерной дозой, смогут получить Международное свидетельство о вакцинации по месту прививки или у семейного врача. Этот документ, как и COVID-сертификат, будет действовать 270 дней", — подчеркнули в пресс-службе Минздрава.

Напомним, что на новогодние праздники в Борисполе обнаружили почти два десятка фальшивых COVID-сертификатов.

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