В приложении "Дія" в конце января появится новый ковид-сертификат: для чего он нужен

В приложении "Дія" в конце января появится новый ковид-сертификат: для чего он нужен

Документ будет действовать 270 дней.

В правительственном приложении "Дія" можно будет сгенерировать сертификат по введению бустерной дозы вакцины против коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Новые сертификаты станут доступны в конце января. Сгенерировать их смогут люди, которые сделают третью дозу вакцины. Документ будет действовать 270 дней.

"Также лица, привитые бустерной дозой, смогут получить Международное свидетельство о вакцинации по месту прививки или у семейного врача. Этот документ, как и COVID-сертификат, будет действовать 270 дней", — подчеркнули в пресс-службе Минздрава.

Напомним, что на новогодние праздники в Борисполе обнаружили почти два десятка фальшивых COVID-сертификатов.

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