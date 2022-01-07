У Бразилії щеплений трьома дозами пацієнт помер від омікрон-штаму

Чоловікові було 68 років.

У Бразилії від омікрон-штаму помер пацієнт, щеплений трьома дозами вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє портал G1.

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Смерть зафіксована у місті Апаресіда-ді-Гоянія штату Гояс. Чоловікові було 68 років, він страждав на гіпертонію і хронічне захворювання легень. Яким саме препаратом щепився померлий, не повідомляється.

Раніше стало відомо, що король Швеції Карл XVI Густав та його дружина королева Сільвія захворіли на коронавірус. Вони отримали позитивні тести на COVID-19 попри те, що встигли зробити по три дози вакцини проти коронавірусної інфекції.

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Нагадаємо, фахівці назвали нетипові симптоми нового штаму коронавірусу "Омікрон", на які варто звертати увагу.

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