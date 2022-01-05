Вспышка "Омикрона": в Гонконге отменили рейс круизного лайнера с 2500 пассажирами на борту

Вспышка "Омикрона": в Гонконге отменили рейс круизного лайнера с 2500 пассажирами на борту

Всех пассажиров протестовали на COVID-19.

Власти Гонконга объявили о двухнедельном запрете на рейсы из Соединенных Штатов и семи других стран и задержали 2500 пассажиров на круизном лайнере для тестирования на коронавирус, поскольку город пытается остановить новую вспышку "Омикрона".

Об этом сообщает AF.

Двухнедельный запрет на пассажирские рейсы из Австралии, Канады, Франции, Индии, Пакистана, Филиппин, Великобритании и США вступит в силу с воскресенья, 9 января, и продлится до 21 января.

Власти Гонконга отменили рейс круизного лайнера "Спектр морей" после того, как у девяти из 2500 пассажиров на борту обнаружили контакты с больными COVID-19.

После тестирования инфекции ни у кого не обнаружили.

Власти пообещали, что находившиеся на судне гости получат 25% возмещения стоимости круизного проезда.

Напомним, президент Польши после трех прививок вторично заразился COVID-19.

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