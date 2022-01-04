Получили по три дозы вакцины: король и королева Швеции заболели COVID-19

Супруги изолировались.
Король Швеции Карл XVI Густав и его жена королева Сильвия заболели коронавирусом. Они получили положительные тесты на COVID-19, несмотря на то, что успели сделать по три дозы вакцины против коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает thelocal.se.
В настоящее время король и королева изолировались согласно противоэпидемическим правилам, действующим в стране.
"Отслеживание их контактов продолжается", – рассказали в Королевском дворе.
Там отмечают, что течение заболевания у короля и королевы легкое.
Известно, что старшая дочь пары, кронпринцесса Виктория, и ее муж принц Даниэль болели COVID-19 в марте прошлого года.
Брат Виктории, принц Карл Филипп, и его жена принцесса София получили положительный результат на COVID-19 в ноябре 2020 года.
Напомним, ранее специалисты назвали нетипичные симптомы нового штамма коронавируса "Омикрон", на которые следует обращать внимание.
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