Сезонный вирус, с которым нужно "договориться": в Украине эксперты рассказали, когда спадет заболеваемость COVID-19

Сезонный вирус, с которым нужно "договориться": в Украине эксперты рассказали, когда спадет заболеваемость COVID-19

В 2022 году, по данным экспертов, пандемия еще не отступит.

Коронавирус переходит в разряд сезонных заболеваний. Улучшения ковид-ситуации следует ожидать летом.

Об этом в интервью "РБК Украина" рассказали аналитики Украинского центра здравоохранения (UHC) во главе с Павлом Ковтонюком.

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Эксперты прогнозируют, что летом заболеваемость на коронавирус в нашей стране пойдет на спад. При этом осенью статистика новых случаев снова поползет вверх. Развиваться новая волна заболеваемости может по одному из трех сценариев.

Согласно первому сценарию, вирус может адаптироваться к носителю. В результате чего возможно большое количество заражений, но легкое течение болезни и уменьшение летальности.

Второй сценарий говорит о стагнации заболеваемости. В таком случае может не появиться адаптации вируса. Тогда не следует ожидать и новых штаммов COVID-19. Новая волна болезни будет похожа на пик заражений, который мы наблюдали осенью 2021 года. Госпитализации и смертность поможет сбить вакцинация.

Третий сценарий — самый нежелательный. Это обострение коронавируса, что повлечет за собой появление более агрессивного и летального штамма. Против нового вида COVID-19 может не спасти и вакцинация, к которой “мутант” может оказаться устойчивым.

При этом в 2022 году, по данным экспертов, пандемия еще не отступит.

“Он станет эндемичным, то есть будет с нами всегда, например, как сейчас грипп. Но для большинства стран мира это произойдет не в 2022 году. Следующий год покажет, на каких условиях мы заключим с коронавирусом мирный договор о сосуществовании”, — отметил сооснователь Украинского центра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Напомним, что в Украине разрешили бустерную прививку для всех желающих.

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