В Минздраве уточнили, через сколько месяцев после второй дозы можно вводить "бустер"

В Минздраве уточнили, через сколько месяцев после второй дозы можно вводить "бустер"

В министерстве подчеркнули, что дополнительная доза вводится тем, у кого ослаблен иммунитет из-за тяжелых заболеваний.

Бустерную дозу вакцины против коронавируса рекомендуют вводить не ранее чем через 6 месяцев после второй.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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В ведомстве отмечают, что в редких случаях "бустер" может вводиться не реже, чем через три месяца после дополнительной дозы, но только людям с ослабленным иммунитетом.

Общие рекомендации Минздрава по бустерным дозам остаются без изменений:

людям, прошедшим полный курс вакцинации, бустерная доза вводится через 6-9 месяцев,

отдельной категории людей – иммунокомпрометированным – бустерная доза вводится через 3-6 месяцев после дополнительной дозы.

"Дополнительная доза вводится тем, у кого ослаблен иммунитет из-за тяжелых заболеваний", — подчеркивают в пресс-центре Минздрава.

Напомним, согласно постановлению правительства, в Украине сократили минимальные и максимальные сроки между этапами вакцинации и минимальный срок получения бустерной дозы вакцины от COVID-19. В Министерстве здравоохранения пояснили, что рекомендованный оптимальный срок ревакцинации — от шести до девяти месяцев после завершения первичного курса вакцинации независимо от того, какой вакциной привился человек.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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