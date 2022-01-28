В Минздраве уточнили, через сколько месяцев после второй дозы можно вводить "бустер"

В министерстве подчеркнули, что дополнительная доза вводится тем, у кого ослаблен иммунитет из-за тяжелых заболеваний.
Бустерную дозу вакцины против коронавируса рекомендуют вводить не ранее чем через 6 месяцев после второй.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В ведомстве отмечают, что в редких случаях "бустер" может вводиться не реже, чем через три месяца после дополнительной дозы, но только людям с ослабленным иммунитетом.
Общие рекомендации Минздрава по бустерным дозам остаются без изменений:
- людям, прошедшим полный курс вакцинации, бустерная доза вводится через 6-9 месяцев,
- отдельной категории людей – иммунокомпрометированным – бустерная доза вводится через 3-6 месяцев после дополнительной дозы.
"Дополнительная доза вводится тем, у кого ослаблен иммунитет из-за тяжелых заболеваний", — подчеркивают в пресс-центре Минздрава.
Напомним, согласно постановлению правительства, в Украине сократили минимальные и максимальные сроки между этапами вакцинации и минимальный срок получения бустерной дозы вакцины от COVID-19. В Министерстве здравоохранения пояснили, что рекомендованный оптимальный срок ревакцинации — от шести до девяти месяцев после завершения первичного курса вакцинации независимо от того, какой вакциной привился человек.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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