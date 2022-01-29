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Минздрав обновил карантинные зоны в Украине: "оранжевой" стала еще одна область

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Минздрав обновил карантинные зоны в Украине: "оранжевой" стала еще одна область

Associated Press

По состоянию на 28 января "оранжевыми" были 15 регионов.

Министерство здравоохранения Украины обновило карантинные зоны по состоянию на 29 января. Так, "красными" остаются два региона, а "оранжевой" стала Николаевская область, которая накануне еще была "желтой".

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные на сайте министерства.

Так, в красной зоне находится Ровенская и Ивано-Франковская области. "Оранжевая" зона охватывает 16 областей:

  1. Винницкая,
  2. Волынская,
  3. Донецкая,
  4. Житомирская,
  5. Закарпатская,
  6. Запорожская,
  7. Луганская,
  8. Львовская,
  9. Николаевская,
  10. Одесская,
  11. Сумская,
  12. Тернопольская,
  13. Хмельницкая,
  14. Черкасская,
  15. Черновицкая,
  16. Черниговская.

Во всех регионах – высокий коэффициент выявления случаев инфицирования. Остальные – в "желтой" зоне карантина. В целом, уровень заболеваемости по Украине составляет 709 при норме не менее 75 на 100 тыс. населения.

Минздрав обновил карантинные зоны/Минздрав / ©
Минздрав обновил карантинные зоны/Минздрав

Напомним, что "оранжевый" уровень эпидемической опасности является сигнальным о приближении региона к "красной" зоне. Он определяется автоматически, когда будет наблюдаться превышение хотя бы одного из следующих показателей:

  • загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%,
  • количество тестирований ПЦР и на антиген в течение 7 дней на 100 тыс. населения менее 300,
  • количество госпитализаций с коронавирусом или подозрением за 7 дней на 100 тыс. населения свыше 60,
  • коэффициент выявленных случаев ПЦР или экспресс-тестов на антиген более 20%,
  • рост числа госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом более чем на 50%.

На оранжевом уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения.

Стоит отметить, в Украине по состоянию на утро 29 января 2022 зафиксирован 37351 новый случай коронавируса (это новый антирекорд за всю пандемию), в течение суток от COVID-19 умерло 149 человек, 7163 пациентов выздоровели.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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