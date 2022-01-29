Минздрав обновил карантинные зоны в Украине: "оранжевой" стала еще одна область

По состоянию на 28 января "оранжевыми" были 15 регионов.

Министерство здравоохранения Украины обновило карантинные зоны по состоянию на 29 января. Так, "красными" остаются два региона, а "оранжевой" стала Николаевская область, которая накануне еще была "желтой".

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные на сайте министерства.

Так, в красной зоне находится Ровенская и Ивано-Франковская области. "Оранжевая" зона охватывает 16 областей:

Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская.

Во всех регионах – высокий коэффициент выявления случаев инфицирования. Остальные – в "желтой" зоне карантина. В целом, уровень заболеваемости по Украине составляет 709 при норме не менее 75 на 100 тыс. населения.

Минздрав обновил карантинные зоны/Минздрав

Напомним, что "оранжевый" уровень эпидемической опасности является сигнальным о приближении региона к "красной" зоне. Он определяется автоматически, когда будет наблюдаться превышение хотя бы одного из следующих показателей:

загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%,

количество тестирований ПЦР и на антиген в течение 7 дней на 100 тыс. населения менее 300,

количество госпитализаций с коронавирусом или подозрением за 7 дней на 100 тыс. населения свыше 60,

коэффициент выявленных случаев ПЦР или экспресс-тестов на антиген более 20%,

рост числа госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом более чем на 50%.

На оранжевом уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения.

Стоит отметить, в Украине по состоянию на утро 29 января 2022 зафиксирован 37351 новый случай коронавируса (это новый антирекорд за всю пандемию), в течение суток от COVID-19 умерло 149 человек, 7163 пациентов выздоровели.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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