Минздрав обновил карантинные зоны в Украине: "оранжевой" стала еще одна область

По состоянию на 28 января "оранжевыми" были 15 регионов.
Министерство здравоохранения Украины обновило карантинные зоны по состоянию на 29 января. Так, "красными" остаются два региона, а "оранжевой" стала Николаевская область, которая накануне еще была "желтой".
Об этом свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные на сайте министерства.
Так, в красной зоне находится Ровенская и Ивано-Франковская области. "Оранжевая" зона охватывает 16 областей:
- Винницкая,
- Волынская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Запорожская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Черниговская.
Во всех регионах – высокий коэффициент выявления случаев инфицирования. Остальные – в "желтой" зоне карантина. В целом, уровень заболеваемости по Украине составляет 709 при норме не менее 75 на 100 тыс. населения.
Напомним, что "оранжевый" уровень эпидемической опасности является сигнальным о приближении региона к "красной" зоне. Он определяется автоматически, когда будет наблюдаться превышение хотя бы одного из следующих показателей:
- загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%,
- количество тестирований ПЦР и на антиген в течение 7 дней на 100 тыс. населения менее 300,
- количество госпитализаций с коронавирусом или подозрением за 7 дней на 100 тыс. населения свыше 60,
- коэффициент выявленных случаев ПЦР или экспресс-тестов на антиген более 20%,
- рост числа госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом более чем на 50%.
На оранжевом уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения.
Стоит отметить, в Украине по состоянию на утро 29 января 2022 зафиксирован 37351 новый случай коронавируса (это новый антирекорд за всю пандемию), в течение суток от COVID-19 умерло 149 человек, 7163 пациентов выздоровели.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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