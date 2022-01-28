Врач-иммунолог дал советы, как защититься от COVID-19 и усилить иммунитет

Врач-иммунолог дал советы, как защититься от COVID-19 и усилить иммунитет

Чтобы усилить иммунитет, следует употреблять: витамин D и С, препараты цинка.

Чтобы избежать заражения коронавирусом, нужно получить полный курс вакцинации и бустерную дозу.

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Об этом рассказала врач-иммунолог КНП "Прикарпатский клинический онкоцентр", кандидат медицинских наук, доцент Ивано-Франковского национального медицинского университета Галина Курилив, сообщает сообщество "Коронавирус инфо".

Медик подчеркнул, чтобы защититься от COVID-19, нужно получить полный курс прививки и бустерную дозу. В случае ослабленного из-за тяжелых болезней иммунитета — дополнительную дозу. Также необходимо пользоваться защитными масками или респираторами, мыть руки мылом, пользоваться антисептиками и избегать массовых скоплений людей.

Чтобы усилить иммунитет, нужно употреблять: витамин D и С, препараты цинка. Также следует закалять организм, гулять на свежем воздухе, заниматься физическими упражнениями и избегать стрессов.

В случае симптомов коронавируса следует обращаться к своему семейному врачу.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.