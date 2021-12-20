Категория
Коронавирус
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Во Франции детям укололи вдвое большую дозу COVID-вакцины: что случилось

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Во Франции детям укололи вдвое большую дозу COVID-вакцины: что случилось

Associated Press

Возможные последствия после передозировки для этих детей могут заключаться в основном в лихорадке и болях в теле.

Во Франции шесть детей получили передозировку COVID-вакцины Pfizer: вместо 10 мкг им укололи дозу 20 мкг препарата.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Le Figaro.

В центре вакцинации в Ле-Мане шесть детей в возрасте от 5 до 11 лет получили вдвое большую дозу вакцины. Передозировка дети получили по ошибке.

"Шесть детей получили ошибочно дозу 20 мкг Comirnaty/Pfizer. Отметив эту аномалию, в дополнение к мерам, предпринимаемым по дозам последующих вакцин, врач Центра вакцинации немедленно связался с соответствующими семьями, чтобы проинформировать их и назначить с ними необходимые дальнейшие мероприятия ", — говорится в сообщении.

Возможные последствия после передозировки для этих детей могут заключаться в основном в лихорадке и болях в теле. При этом симптомы отсутствуют у пятерых детей, а у шестого ребенка наблюдалась усталость и боль.

Читайте также:

Компания "Pfizer" заявляет, что ее таблетки от COVID эффективны и против "Омикрона" | Новости мира

Компания "Pfizer" заявляет, что ее таблетки от COVID эффективны и против "Омикрона" | Новости мира

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Следующая публикация