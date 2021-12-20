Во Франции детям укололи вдвое большую дозу COVID-вакцины: что случилось

Возможные последствия после передозировки для этих детей могут заключаться в основном в лихорадке и болях в теле.
Во Франции шесть детей получили передозировку COVID-вакцины Pfizer: вместо 10 мкг им укололи дозу 20 мкг препарата.
Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Le Figaro.
В центре вакцинации в Ле-Мане шесть детей в возрасте от 5 до 11 лет получили вдвое большую дозу вакцины. Передозировка дети получили по ошибке.
"Шесть детей получили ошибочно дозу 20 мкг Comirnaty/Pfizer. Отметив эту аномалию, в дополнение к мерам, предпринимаемым по дозам последующих вакцин, врач Центра вакцинации немедленно связался с соответствующими семьями, чтобы проинформировать их и назначить с ними необходимые дальнейшие мероприятия ", — говорится в сообщении.
Возможные последствия после передозировки для этих детей могут заключаться в основном в лихорадке и болях в теле. При этом симптомы отсутствуют у пятерых детей, а у шестого ребенка наблюдалась усталость и боль.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.