Во Франции детям укололи вдвое большую дозу COVID-вакцины: что случилось

Возможные последствия после передозировки для этих детей могут заключаться в основном в лихорадке и болях в теле.

Во Франции шесть детей получили передозировку COVID-вакцины Pfizer: вместо 10 мкг им укололи дозу 20 мкг препарата.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Le Figaro.

В центре вакцинации в Ле-Мане шесть детей в возрасте от 5 до 11 лет получили вдвое большую дозу вакцины. Передозировка дети получили по ошибке.

"Шесть детей получили ошибочно дозу 20 мкг Comirnaty/Pfizer. Отметив эту аномалию, в дополнение к мерам, предпринимаемым по дозам последующих вакцин, врач Центра вакцинации немедленно связался с соответствующими семьями, чтобы проинформировать их и назначить с ними необходимые дальнейшие мероприятия ", — говорится в сообщении.

Возможные последствия после передозировки для этих детей могут заключаться в основном в лихорадке и болях в теле. При этом симптомы отсутствуют у пятерых детей, а у шестого ребенка наблюдалась усталость и боль.

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