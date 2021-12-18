Вирус штамма "Омикрон" вызывает нетипичный симптом заболевания — исследование ученых

14 декабря 2020 года в Британии обнаруживают новую к тому времени разновидность коронавируса / Pexels

В то же время, большинство проявлений нового варианта инфекции напоминает обычную простуду.

Специалисты медицинской компании ZOE и ученые Королевского колледжа Лондона с помощью исследования определили, что штамм "Омикрон" вызывает не только классические симптомы коронавируса.

Как сообщает в субботу, 18 декабря, издание Daily Express, одним из нетипичных проявлений заболевания является потеря аппетита.

Исследователи обнаружили, что повышенная температура, кашель и потеря обоняния наблюдается у пациентов только в 50% случаях. Среди наиболее распространенных проявлений – насморк, головная боль, утомляемость, чихание и боль в горле.

А неклассическим симптомом нового варианта инфекции ученые назвали потерю аппетита.

Результаты исследования, отмечает издание, совпадают с небольшой группой данных от участников, сообщивших, что их положительные результаты ПЦР-тестов предполагали или подтвердили штамм "Омикрон".

Напомним, в Украине уже обнаружили новый штамм вируса "Омикрон". Речь идет о вернувшейся из ОАЭ женщине, где, вероятнее всего, могла инфицироваться.

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