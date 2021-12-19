Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 19 декабря

Больше всего больных прибавилось в столице – 374 больных.
В Украине по состоянию на утро воскресенья, 19 декабря, зафиксировано 3602 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 176 человек. Выздоровело 6866 пациентов. За сутки вакцинировано 62 686 украинцев.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Ситуация в регионах:
- г. Киев – 374;
- Винницкая область – 145;
- Волынская область – 142;
- Днепропетровская область – 236;
- Донецкая область – 124;
- Житомирская область – 191;
- Закарпатская область – 115;
- Запорожская область – 165;
- Ивано-Франковская область – 134;
- Киевская область – 274;
- Кировоградская область – 99;
- Луганская область – 9;
- Львовская область – 221;
- Николаевская область – 105;
- Одесская область – 163;
- Полтавская область – 139;
- Ровенская область – 119;
- Сумская область – 114;
- Тернопольская область – 160;
- Харьковская область – 92;
- Херсонская область – 26;
- Хмельницкая область – 183;
- Черкасская область – 93;
- Черновицкая область – 91;
- Черниговская область – 88.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 608 151 человек;
- поправилось – 3 331 865 человек;
- летальных исходов – 93 105.
Как сообщалось, в Украине накануне, 18 декабря, было зафиксировано 7503 подтвержденных случаев коронавируса. За сутки от COVID-19 умерло 288 человек, еще 18 534 – поправилось.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.