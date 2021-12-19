Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 19 декабря

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 19 декабря

Больше всего больных прибавилось в столице – 374 больных.

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 19 декабря, зафиксировано 3602 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 176 человек. Выздоровело 6866 пациентов. За сутки вакцинировано 62 686 украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Ситуация в регионах:

г. Киев – 374;

Винницкая область – 145;

Волынская область – 142;

Днепропетровская область – 236;

Донецкая область – 124;

Житомирская область – 191;

Закарпатская область – 115;

Запорожская область – 165;

Ивано-Франковская область – 134;

Киевская область – 274;

Кировоградская область – 99;

Луганская область – 9;

Львовская область – 221;

Николаевская область – 105;

Одесская область – 163;

Полтавская область – 139;

Ровенская область – 119;

Сумская область – 114;

Тернопольская область – 160;

Харьковская область – 92;

Херсонская область – 26;

Хмельницкая область – 183;

Черкасская область – 93;

Черновицкая область – 91;

Черниговская область – 88.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 608 151 человек;

поправилось – 3 331 865 человек;

летальных исходов – 93 105.

Как сообщалось, в Украине накануне, 18 декабря, было зафиксировано 7503 подтвержденных случаев коронавируса. За сутки от COVID-19 умерло 288 человек, еще 18 534 – поправилось.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.