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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 19 декабря

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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 19 декабря

Associated Press

Больше всего больных прибавилось в столице – 374 больных.

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 19 декабря, зафиксировано 3602 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 176 человек. Выздоровело 6866 пациентов. За сутки вакцинировано 62 686 украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Ситуация в регионах:

  • г. Киев – 374;
  • Винницкая область – 145;
  • Волынская область – 142;
  • Днепропетровская область – 236;
  • Донецкая область – 124;
  • Житомирская область – 191;
  • Закарпатская область – 115;
  • Запорожская область – 165;
  • Ивано-Франковская область – 134;
  • Киевская область – 274;
  • Кировоградская область – 99;
  • Луганская область – 9;
  • Львовская область – 221;
  • Николаевская область – 105;
  • Одесская область – 163;
  • Полтавская область – 139;
  • Ровенская область – 119;
  • Сумская область – 114;
  • Тернопольская область – 160;
  • Харьковская область – 92;
  • Херсонская область – 26;
  • Хмельницкая область – 183;
  • Черкасская область – 93;
  • Черновицкая область – 91;
  • Черниговская область – 88.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 608 151 человек;
  • поправилось – 3 331 865 человек;
  • летальных исходов – 93 105.

Как сообщалось, в Украине накануне, 18 декабря, было зафиксировано 7503 подтвержденных случаев коронавируса. За сутки от COVID-19 умерло 288 человек, еще 18 534 – поправилось.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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