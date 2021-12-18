В Париже отменили традиционный новогодний салют из-за пандемии коронавируса

В прошлом году все торжества также были отменены из-за комендантского времени.

В Париже отменили традиционный салют, проводимый ежегодно 31 декабря по случаю празднования Нового года. Причина – стремительное возобновление пандемии коронавируса по всей Франции.

Об этом сообщил канал BFMTV.

Также читайте В Париже начался рождественский сезон: тысячи иллюминаций украсили улицы города

Во время пресс-конференции 17 декабря премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что попросил мэров городов отказаться от новогодних празднований из-за возобновления пандемии коронавируса в стране.

"Париж, после просьбы правительства, штаба полиции и органов здравоохранения, сообщает, что торжества 31 декабря на Елисейских полях не состоятся. Концерта французских музыкантов DJset и фейерверк-шоу, к сожалению, не будет", – сообщили в мэрии Парижа.

Мэр города надеется, "что 2022 позволит нам отпраздновать счастливые моменты вместе".

"Между тем желаю вам разделить с близкими замечательные празднества окончания года", — резюмировал мэр Парижа.

В 2020 году все торжества также были отменены через комендантский час, введенный для борьбы с пандемией коронавируса. Отменили ограничения в Париже тогда только на Сочельник.

Напомним, во Франции на фоне новой вспышки COVID-19 решили на четыре недели запретить деятельность всех ночных клубов.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна почти подошла к введению обязательной вакцинации против COVID-19.

Читайте также: