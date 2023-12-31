У штамма коронавируса появился необычный симптом

У нового штамма коронавируса появились неожиданные симптомы, кроме уже привычного насморка и боли в горле.

Об этом пишет IFlScience.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), новый штамм COVID JN.1 быстро распространяется в декабре. Он стал самым распространенным штаммом коронавируса в США, а также фиксируют случаи в Великобритании, Китае и Индии.

Пока что органы здравоохранения не уверены, вызывает ли штамм JN.1 более тяжелое течение болезни.

Несмотря на то, что большинство симптомов похожи на те, которые наблюдались у больных с самого начала пандемии, таких как кашель, насморк и боль в горле, появились и неожиданные — проблемы со сном и беспокойство.

Также медики отмечают, что потеря вкуса и обоняния, считавшихся основным признаком COVID, сейчас составляют очень маленький процент. К примеру, в Великобритании таких случаев около 2-3%.

Внезапное широкое распространение JN.1 может указывать на то, что либо штамм стал более заразным, либо лучше обходит нашу иммунную систему.

Напомним, во время эпидсезона 2023/2024 в Украине продолжается секвенирование штаммов COVID-19 на мутации. Лабораторное исследование позволяет отслеживать имеющиеся штаммы, которые преобладают на территории страны, и характер возникающих мутаций — для принятия оперативных мер в случае увеличения случаев заболеваемости во время эпидсезона.

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