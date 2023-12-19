Заболеваемость на COVID-19 преобладает грипп — Кузин рассказал, когда и как ситуация изменится

До конца года в Украине будет расти заболеваемость COVID-19.

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что до конца 2023 года в Украине будет расти заболеваемость коронавирусом, а с января прогнозируется рост заболеваемости гриппом.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами, передает "Укринформ".

"С января у нас будет больше случаев гриппа, потому что грипп будет постепенно замещать ковид. Такое происходит уже третий год подряд, когда два респираторных патогена циркулируют вместе", — сказал Кузин.

Он также рассказал, что за неделю в среднем фиксируется от 130 тыс. до 150 тыс. случаев заболевания гриппом, ОРВИ и COVID-19. В то же время госпитализируется в пределах 5% больных и перегрузки больниц из-за гриппа, ОРВИ или COVID-19 нет.

Как отметил Кузин, превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом, ОРВИ зафиксировано только в одной области – Черновицкой.

Вопрос введения карантина как в Черновицкой области, так и в других областях, по словам Кузина, пока не рассматривался на местных комиссиях ТЕБ и ЧС.

Напомним, одна из областей может ввести карантин через COVID-19.

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