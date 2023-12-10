Коронавирус не исчез: стало известно, сколько людей в Украине заболело "ковидом"

С начала эпидемического повышения в Украине уже 1,3 миллиона граждан заболели коронавирусом.

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин заявил, что это – на 40% больше, чем в прошлом году.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона "Единые новости", — сообщает "Общественное".

По его словам, на фоне заболеваемости COVID в стране одновременно распространяются и коронавирус, и вирус гриппа, и другие респираторные вирусы.

"Мы будем наблюдать постепенно такую картину перехода от одних вирусов к другим. И пока по состоянию на сегодняшний день мы фиксируем то, что в подавляющем большинстве у нас регистрируются случаи коронавирусной инфекции, их больше", — пояснил Кузин.

Фиксация COVID-19 будет достигать пика в середине декабря с постепенным затуханием в январе 2024 года.

"Начиная с января уже начнет циркулировать вирус гриппа и SARS-CoV-2", — прогнозирует главный санврач.

С начала эпидемиологического сезона в Украине от COVID и других инфекционных заболеваний уже умерли 343 человека, среди которых два ребенка. В среднем же в Украине с такими диагнозами госпитализируют 4 тысячи человек еженедельно.

Как сообщалось, ранее в Украине зафиксировали новый подвид коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон". Специфической особенностью "Эриса" является дополнительная мутация шипового белка, который скорее поражает ослабленный иммунитет.

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