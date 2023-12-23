ВОЗ заявила о росте заболеваемости на COVID-19 в мире — статистика

В мире заболеваемость коронавирусом за месяц выросла более чем на 50%.

В мире количество новых случаев заболевания на COVID-19 выросло на 52% в течение 28-дневного периода – с 20 ноября по 17 декабря 2023 года. Так, было зарегистрировано более 850 тысяч новых случаев.

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

Количество новых смертей уменьшилось на 8% по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом, зафиксировано более 3000 новых смертей. По состоянию на 17 декабря 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 772 миллионов подтвержденных случаев заболевания и около 7 миллионов смертей.

"За период с 13 ноября по 10 декабря 2023 года было зарегистрировано более 118 000 новых госпитализаций в связи с COVID-19 и более 1600 новых госпитализаций в отделение интенсивной терапии, что составляет общий рост на 23% и 51% соответственно среди стран, регулярно отчитывавшихся в течение текущего и прошлого отчетных периодов", — пишет ВОЗ.

Напомним, миром распространяется новый штамм коронавируса – в ВОЗ объяснили, представляет ли он угрозу.

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