Когда в Украине ожидается пик заболеваемости COVID-19: ответ главного санврача

В Украине фиксируют случаи COVID-19.
В середине текущего месяца Украина достигнет пика заболеваемости COVID-19.
Об этом заявил главный государственный санитарный врач, замминистра здравоохранения Игорь Кузин, сообщает Центр общественного здоровья.
По его данным, с начала эпидемического сезона респираторными болезнями суммарно заболели уже 1,3 млн украинцев.
"Мы будем постепенно наблюдать такую картину перехода от одних вирусов к другим. И пока по состоянию на сегодняшний день мы фиксируем, что в подавляющем большинстве у нас регистрируются случаи коронавирусной инфекции, их становится больше", — рассказал он.
Пик прогнозируют на середину декабря. Он продлится до января 2024 года, а затем будет постепенно угасать.
"Начиная с января уже начнет циркулировать вирус гриппа и SARS-CoV-2", — добавил главный санврач страны.
Напомним:
ВОЗ официально отменила пандемию коронавируса в мире в мае 2023 года. В Украине сняли ограничения и отменили карантин. С начала эпидемического повышения в Украине уже 1,3 миллиона граждан заболели коронавирусом.
Основные симптомы COVID-19
Насморк, боль в горле, головная боль, постоянный кашель и усталость – все это частые признаки COVID. В начале пандемии COVID тремя контрольными признаками вируса были потеря вкуса и обоняния, постоянный кашель и лихорадка. Но по мере того как появлялись новые штаммы, а вакцины снизили угрозу вирусу, официальный список симптомов изменился. Признаками коронавируса являются:
- насморк
- боль в горле
- головная боль
- постоянный кашель
- усталость
Читайте также: