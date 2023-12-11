Когда в Украине ожидается пик заболеваемости COVID-19: ответ главного санврача

В середине текущего месяца Украина достигнет пика заболеваемости COVID-19.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач, замминистра здравоохранения Игорь Кузин, сообщает Центр общественного здоровья.

По его данным, с начала эпидемического сезона респираторными болезнями суммарно заболели уже 1,3 млн украинцев.

"Мы будем постепенно наблюдать такую картину перехода от одних вирусов к другим. И пока по состоянию на сегодняшний день мы фиксируем, что в подавляющем большинстве у нас регистрируются случаи коронавирусной инфекции, их становится больше", — рассказал он.

Пик прогнозируют на середину декабря. Он продлится до января 2024 года, а затем будет постепенно угасать.

"Начиная с января уже начнет циркулировать вирус гриппа и SARS-CoV-2", — добавил главный санврач страны.

Напомним:

ВОЗ официально отменила пандемию коронавируса в мире в мае 2023 года. В Украине сняли ограничения и отменили карантин. С начала эпидемического повышения в Украине уже 1,3 миллиона граждан заболели коронавирусом.

Основные симптомы COVID-19

Насморк, боль в горле, головная боль, постоянный кашель и усталость – все это частые признаки COVID. В начале пандемии COVID тремя контрольными признаками вируса были потеря вкуса и обоняния, постоянный кашель и лихорадка. Но по мере того как появлялись новые штаммы, а вакцины снизили угрозу вирусу, официальный список симптомов изменился. Признаками коронавируса являются:

насморк

боль в горле

головная боль

постоянный кашель

усталость

Читайте также: