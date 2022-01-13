Третья доза нашей вакцины защищает против штама "Омикрон" — AstraZeneca

Эти результаты компания предоставит регуляторам всего мира для широкого использования.

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила, что третья доза вакцины против COVID-19 Vaxzevria защищает от штамма вируса "Омикрон".

Фармацевтическая компания ссылается на предварительные данные испытания, пишет Reuters.

Специалисты установили, что при исследовании вакцина Vaxzevria вызвала увеличение антител против "Омикрон" и других вариантов при введении третьей бустерной дозы.

"Увеличение количества антител наблюдалось у людей, ранее вакцинировавшихся Vaxzevria или мРНК-препаратом (Pfizer или Moderna)", — заявили в компании 13 января.

В компании сообщили, что эти результаты предоставят регуляторам всего мира, которые могут использовать их вакцину для введения яревакцинальной дозы вакцины. Также AstraZeneca отмечает, что сегодняшнее заявление, не включавшее конкретных данных, было первым от компании по защитному потенциалу Vaxzevria как ревакцинации после двукратного курса вакцины на основе мРНК или Vaxzevria.

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