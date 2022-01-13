В Тернопольской области дерево убило 35-летнего лесоруба: подробности

Мужчина был опытным лесорубом.

В с. Бильче-Золотой Тернопольской области во время рубки деревьев погиб 35-летний лесоруб. На мужчину упал ствол.

Также читайте Конфликт между фермерами и лесорубами: почему воры древесины в Днепропетровской области остаются безнаказанными

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

По данным полиции, трагедия произошла во время плановой вырубки деревьев. На 35-летнего лесоруба случайно упало дерево. От полученных травм мужчина погиб на месте трагедии.

Правоохранители установили, что мужчина работал в лесном хозяйстве. Он был опытным лесорубом.

В полиции открыли производство частью 2 статьи 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека) Уголовного кодекса. Продолжается досудебное расследование.

Читайте также: