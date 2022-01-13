В Тернопольской области дерево убило 35-летнего лесоруба: подробности

Мужчина был опытным лесорубом.
В с. Бильче-Золотой Тернопольской области во время рубки деревьев погиб 35-летний лесоруб. На мужчину упал ствол.
Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.
По данным полиции, трагедия произошла во время плановой вырубки деревьев. На 35-летнего лесоруба случайно упало дерево. От полученных травм мужчина погиб на месте трагедии.
Правоохранители установили, что мужчина работал в лесном хозяйстве. Он был опытным лесорубом.
В полиции открыли производство частью 2 статьи 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека) Уголовного кодекса. Продолжается досудебное расследование.
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