Третя доза нашої вакцини захищає проти штаму "Омікрон" - AstraZeneca

Ці результати компанія надасть регуляторам усього світу для широкого використання.

Шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca повідомила, що третя доза її вакцини проти COVID-19 Vaxzevria захищає від штаму вірусу "Омікрон".

Фармацевтична компанія посилається на попередні дані випробування, пише Reuters.

Фахівці встановили, що під час дослідження вакцина Vaxzevria викликала збільшення антитіл проти "Омікрон" та інших варіантів при введенні третьої бустерної дози.

"Збільшення кількості антитіл спостерігалося у людей, які раніше вакцинувалися Vaxzevria або мРНК-препаратом (Pfizer або Moderna)", - заявили у компанії 13 січня.

У компанії повідомили, що ці результати нададуть регуляторам усього світу, які зможуть використовувати їхню вакцину для введенн яревакцинальної дози вакцини. Також AstraZeneca зауважує, сьогоднішня заява, яка не включала конкретних даних, була першою від компанії щодо захисного потенціалу Vaxzevria як ревакцинації після дворазового курсу вакцини на основі мРНК або Vaxzevria.

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