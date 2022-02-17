Ученые придумали новый способ обнаружения коронавируса: как он работает

Инструмент позволяет быстро определить наличие вируса в пространстве.

Ученые из университета Цинхуа, Пекинского университета и Китайской академии медицинских наук создали новую систему, позволяющую обнаружить распространение коронавируса в воздухе.

Технология уже протестирована на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщает China Daily.

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COVID-19 в основном передается воздушно-капельным путем, например, при чихании и кашле, он также может задерживаться в воздухе с помощью аэрозольных частиц, что особенно актуально в закрытых помещениях.

Инструмент, разработанный китайскими специалистами, позволяет быстро идентифицировать наличие вируса в пространстве. Он является портативным коллектором, способным впитывать воздух и аэрозольные частицы, которые могут включать в себя коронавирус. Затем система растворяет полученные образцы жидкости, а затем детектор анализирует состав на наличие нуклеиновых кислот вируса.

Оборудование, как заявляют разработчики, в десять раз чувствительнее стандартных инструментов для обнаружения COVID-19. Благодаря этому специалисты могут обнаруживать SARS-CoV-2 даже при низкой вирусной нагрузке в полученных пробах. Процесс от сбора воздуха до передачи данных органам контроля распространения заболевания занимает не более четырех часов.

Пока эта система была протестирована только на объектах Олимпийских игр в Пекине, но позже ее планируется внедрить также и в других общественных местах: больницах, вокзалах, аэропортах.

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Ранее британской ученые предупредили, что следующий штамм COVID-19 может убить гораздо больше людей и иметь более выраженную патогенность, чем "Дельта" или "Омикрон".

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что пандемия коронавируса еще не закончилась и пока не видно конца завершения из-за постоянного появления в мире новых штаммов вируса.

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