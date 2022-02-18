Сложились "идеальные условия": ВОЗ предупреждает о риске появления более опасного штамма коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что пандемия коронавируса не закончилась, она продолжается.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус заявил о риске появления более опасного штамма коронавируса, поскольку, по его мнению, сегодня в мире для этого сложились "идеальные условия".
Такое заявление он сделал на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 18 февраля.
"Сформированные сегодня условия идеальны для появления более заразного и опасного варианта коронавируса", — сказал глава ВОЗ.
Он пояснил, что высокий уровень охвата вакцинацией в некоторых странах в сочетании с менее тяжелым течением COVID-19 при заражении штаммом "Омикрон" вызвали предположение о том, что пандемия COVID-19 закончилась. Однако глава ВОЗ опроверг это заявление. "Но это не так – не тогда, когда 70 тысяч человек в неделю умирают от предохранительной и излечимой болезни", – подчеркнул Гебрейесус.
Напомним, в Украине обнаружили новую мутацию COVID-штамма "Омикрон", вызывающую беспокойство.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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