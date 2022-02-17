Четвертая доза вакцины не останавливает распространение "Омикрона" — исследование

Ученые заявили о необходимости разработки нового поколения вакцин.

Исследователи из Израиля раскрыли эффективность четвертой дозы вакцины от коронавирусной инфекции при заболевании штаммом "Омикрон".

Результаты работы опубликованы на портале научных статей в медицине medRxiv.

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Ученые проанализировали данные 300 медицинских работников и 400 добровольцев, привитых четырьмя дозами вакцин Pfizer и Moderna. В ходе исследования они выяснили, что такое количество прививок смогло предотвратить заболевание COVID-19 только в 30% случаев с использованием вакцины Pfizer и 11% с препаратом Moderna. Четвертая доза РНК-вакцин привела уровень иммуноглобулинов к таким же высоким значениям, как после третьей дозы.

К таким результатам привели особенности нового штамма "Омикрон", состоящего из 37 мутаций, изменивших структуру оболочки SARS-CoV-2. Благодаря этим изменениям вирус стал невосприимчивым для большинства известных моноклональных иммуноглобулинов, из-за чего все существующие вакцины утратили свою эффективность.

Как утверждают ученые, полученные данные свидетельствуют о необходимости разработки нового поколения вакцин в кратчайшие сроки.

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Ранее британские ученые предупредили, что следующий штамм COVID-19 может убить гораздо больше людей и иметь более выраженную патогенность, чем "Дельта" или "Омикрон".

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что пандемия коронавируса еще не закончилась и пока не видно конца завершения из-за постоянного появления в мире новых штаммов вируса.

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