Депрессия и тревожные расстройства: ученые обнаружили опасные последствия коронавируса для психики

Вирус может проникать в мозг и разрушать клеточные и нейронные связи.

Исследователи медицинской школы Вашингтонского университета обнаружили опасные последствия для психического здоровья больных COVID-19.

Выводы исследования были опубликованы в медицинском журнале BMJ.

Также читайте Ситуация с коронавирусом стабилизируется в начале весны – глава Минздрава

Ученые проанализировали данные 153 848 взрослых, получивших положительный ПЦР-тест, и сравнили их с контрольной группой, не болевшей коронавирусной инфекцией. Они также сравнили пациентов с COVID-19 с больными гриппом, чтобы определить, является ли риск развития психических заболеваний свойственным только коронавирусу.

Результаты работы показали: люди, перенесшие инфекцию, на 35% чаще страдали тревожными расстройствами и почти на 40% чаще подвергались депрессии, чем другие респонденты. Также специалисты отметили, что у таких пациентов на 41% чаще наблюдались проблемы со сном и на 80% чаще нейрокогнитивный спад, проявляющийся в забывчивости, спутанности сознания, отсутствии сосредоточенности и других нарушениях.

Специалисты также добавили, что не знают точно, почему так происходит, но одна из гипотез свидетельствует, что вирус может проникать в головной мозг и разрушать клеточные и нейронные связи, тем самым вызывая психические расстройства. Кроме того, они считают, что следует уделить особое внимание выявлению этих заболеваний у выздоровевших после COVID-19.

Первые украинцы получили новое лекарство от коронавируса

Ранее британские ученые предупредили, что следующий штамм COVID-19 может убить гораздо больше людей и иметь более выраженную патогенность, чем "Дельта" или "Омикрон".

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что пандемия коронавируса еще не закончилась и пока не видно конца завершению из-за постоянного появления в мире новых штаммов вируса.

Читайте также: