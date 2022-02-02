Медики назвали восемь симптомов "Омикрона": проявляются в первые дни

Медики назвали восемь симптомов "Омикрона": проявляются в первые дни

В некоторых случаях их появление возможно в течение 14 суток.

Исследования медиков из Великобритании, США и Южно-Африканской Республики показали, что симптомы заражения штаммом "Омикрон" проявляются в течение первых дней и их больше, чем три, официально признанные Национальной службой здравоохранения (NHS).

Об этом сообщает британское издание Express.

По словам Райана Роуча, генерального директора южноафриканской медицинской страховой компании Discovery Health, первые симптомы заражения "Омикроном" проявляются в течение первых трех дней. К ним относится першение в горле, боль в пояснице, заложенность носа, головная боль, усталость, чихание, ночная потливость и ломота в теле.

В публикации отметили, что эти восемь симптомов могут возникнуть даже в первые два дня после контакта человека с "Омикроном". В отдельных случаях их появление возможно в течение традиционных 14 суток.

При выявлении этих симптомов врачи рекомендуют самоизолироваться на десять дней и сдать анализы на наличие инфекции.

Официальными симптомами Covid, по данным NHS, считают только три – непрерывный кашель, лихорадку и потерю вкуса и обоняния.

По прогнозу ВОЗ, половина Европы заболеет штаммом "Омикрон" в течение двух ближайших месяцев

Напомним, немецкие ученые объяснили внезапный скачок заражения омикрон-штаммом коронавируса среди детей. Большая опасность заражения детей новым штаммом связана с его способностью "цепляться" за рецепторы клеток.

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