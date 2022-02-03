В Украине стало больше "оранжевых" зон карантина: где ухудшилась эпидемиологическая ситуация

В "красной" зоне — Ивано-Франковская и Ровенская области.
В Украине увеличилось количество "оранжевых" зон карантина. Из-за стремительного распространения штамма коронавируса "Омикрон" ограничения ввели еще в Днепропетровской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
В “оранжевой” карантинной зоне по состоянию на 3 февраля находится 21 регион. В “красной” зоне — Ивано-Франковская и Ровенская области, в “желтой” — Кировоградская и Полтавская области.
Уровень заболеваемости в нашей стране в 13 раз превышает допустимые показатели: 973 больных на 100 тысяч населения.
Напомним, что волна нового штамма "Омикрон" в Украине подходит к пику, количество инфицированных вырастет до 200 тысяч в сутки.
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