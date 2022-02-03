Коронавирусный рекорд: за сутки в Украине зафиксировали более 39 тысяч больных

Больше всего заражений – в трех областях.
В Украине за минувшие сутки, 2 февраля, зафиксировано 39 620 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 – это максимум за все время пандемии. Из них детей – 4 446, медработников – 1 035. За сутки больше всего заражений в Одесской, Житомирской и Львовской областях.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 4 136 человек
- летальных исходов – 210
- поправилось – 9 380 человек
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 169 897 человек
- поправилось – 3 650 854 человека
- летальных исходов – 100 809
- проведено ПЦР-тестирование – 18 308 056
Напомним, по состоянию на утро 1 февраля в Украине было выявлено 30 768 новых случаев COVID-19. Из-за осложнений болезни умерли 192 человека.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.