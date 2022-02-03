В Одесской области дети массово болеют COVID-19: ситуация обострилась

Уровень заболевания увеличился.

В Одесской области резко возросло количество заболеваний коронавирусом. Интенсивный показатель заболеваемости превышает эпидемический порог на 38,8%.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской мэрии.

За минувшую неделю коронавирусную инфекцию подхватили 6026 одесситов, среди которых – 535 детей. В ведомстве отметили, что уровень заболеваемости COVID-19 в Одессе вырос в 2,3 раза по сравнению с предыдущей неделей. Наибольший рост заболеваемости отмечен среди детей – в 2,4 раза.

Причиной усложнения эпидемической ситуации медики называют доминирование "Омикрона", который имеет высокую контагиозность и больше поражает детское население.

В Минздраве сообщили, что за минувшие сутки, 2 февраля, в Одесской области COVID-19 диагностировали у 2 982 человек. 245 больных поправились, 14 – умерли. Одесская область может попасть в "красную" зону карантина.

Коронавирус продолжает бить рекорды в Украине

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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