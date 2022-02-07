Ситуация с коронавирусом стабилизируется в начале весны – глава Минздрава

Ситуация с коронавирусом стабилизируется в начале весны – глава Минздрава

По распространению COVID-19 Украина находится на 44 месте из 54 территорий Европейского региона.

В ближайшие недели суточное количество больных COVID-19 может возрасти до 60 тысяч. Ситуация с коронавирусом стабилизируется в начале весны.

Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

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“На прошлой неделе зарегистрировали 242 942 новых случаев. Сейчас Украина находится на 44 месте из 54 территорий Европейского региона. Согласно нашим прогнозам, в ближайшие две недели количество больных может возрасти до 60 тысяч в сутки”, — отметил Виктор Ляшко.

Он также добавил, что ситуация с заболеваемостью и суточное количество новых заболевших должно стабилизироваться в начале весны.

“Такой прирост новых случаев связан с распространением в Украине штамма “Омикрон”. Он приводит к 9 смертям на 100 тысяч заболевших, тогда как во время “Дельты” умирали 13 человек на 100 тысяч больных”, — подчеркнул глава МОЗ.

Напомним, что Ермак за четыре дня выздоровел от коронавируса.

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