Кардиолог рассказал, как коронавирус влияет на сердце

Больше шансов попасть к кардиологу у тех, кто до COVID-19 имел хронические сердечно-сосудистые заболевания.

Не секрет, что часто не так страшен сам коронавирус, как осложнения, которыми он может "наградить". Заведующий кардионеврологическим отделением Мелитопольской ТМО Виктор Орлов рассказал, какие осложнения китайский вирус дает на сердце.

Постковидные больные часто получают сосудистые осложнения, например осложненный гипертонический криз.

Об этом пишет издание "РИА Мелитополь".

Безусловно, больше шансов попасть к кардиологу у тех, кто до COVID-19 имел хронические сердечно-сосудистые заболевания. Такие пациенты часто поступают в отделение с острым инсультом и инфарктом.

"Хочу ответственно сказать, что это пациенты старшей возрастной группы, имеющие артериальную гипертензию, сахарный диабет, сердечную недостаточность, перенесшие инфаркт миокарда, должны вакцинироваться от коронавируса. COVID-19 – это аутоиммунное заболевание, приводящее к микро- и макро-сосудистым осложнениям, которые, в свою очередь, приведут пациента на кардиологическую и невралгическую ойку", — сообщил кардиолог.

Также, по словам Виктора Орлова, не следует списывать со счетов сезонный грипп. В патогенезе развития острого инфаркта или инсульта происходит нестабильность атеросклеротической бляшки. Один из механизмов ее повреждения – вирусная инфекция. Поэтому всем пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно обязательно прививаться от гриппа.

Напомним, по словам известно львовского врача Тараса Жиравецкого, волна "Омикрона" в Украине подходит к пику, следующие две недели будут тяжелыми.

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