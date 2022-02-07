Ситуація з коронавірусом стабілізується на початку весни — голова МОЗ

Ситуація з коронавірусом стабілізується на початку весни — голова МОЗ

Наразі за поширенням COVID-19 Україна перебуває на 44 місці із 54 територій Європейського регіону.

Найближчими тижнями добова кількість хворих на COVID-19 може зрости до 60 тисяч. Ситуація ж із коронавірусом стабілізується на початку весни.

Про це на брифінгу заявив голова МОЗ Віктор Ляшко.

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“Минулого тижня зареєстрували 242 942 нових випадків. Наразі Україна перебуває на 44 місці із 54 територій Європейського регіону. Згідно з нашими прогнозами, найближчими двома тижнями кількість хворих може зрости до 60 тисяч на добу”, — зазначив Віктор Ляшко.

Він також додав, що ситуація із захворюваністю та добова кількість нових хворих має стабілізуватися на початку весни.

“Такий приріст нових випадків пов'язаний із поширенням в Україні штаму “Омікрон”. Він призводить до 9 смертей на 100 тисяч хворих, тоді як під час “Дельти” вмирало 13 людей на 100 тисяч хворих”, — наголосив глава МОЗ.

Нагадаємо, що Єрмак за чотири дні одужав від коронавірусу.

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