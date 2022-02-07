Под громкие аплодисменты: в Одессе наградили мужчину, получившего миллионную прививку против COVID-19

Под громкие аплодисменты: в Одессе наградили мужчину, получившего миллионную прививку против COVID-19

Мужчина планирует получить вторую дозу вакцинации.

В одном из центров вакцинации в Одессе зафиксирован своеобразный рекорд. Укол, ставший миллионным для Одесской области с начала вакцинальной кампании, получил один из одесситов.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 7 февраля.

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Теперь у мужчины есть еще и почетный диплом, фирменная толстовка, чашка, защитные маски, антисептики и сладости. Он обещает, что обязательно получит вторую дозу и сделает бустер, когда придет время.

В Украине полностью вакцинированы от коронавируса почти 15 миллионов человек. Почти полмиллиона сделали бустерную прививку.

“Мы сейчас посчитали, что у нас в целом по взрослому населению региона где-то 48% провакцинированных, а если вычислить с детскими, то у нас сегодня 60% в городе. Это гораздо больше, чем в регионе, и в государстве. Наша цель, чтобы у нас было 70% взрослого населения вакцинировано”, — сказала Светлана Бедрега, заместитель городского головы Одессы.

В Одессе под аплодисменты зафиксировали миллионную прививку от коронавируса

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки, 6 февраля, в Украине выявили 23 378 подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 2 242, медработников – 394), а 115 человек от болезни скончались.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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