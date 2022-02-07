После выходных коронавирус в Украине пошел на убыль: статистика на 7 февраля

После выходных коронавирус в Украине пошел на убыль: статистика на 7 февраля

Коронавирус демонстрирует понижение темпов распространения.

За прошедшие сутки, 6 февраля, в Украине выявили 23 378 подтвержденных случаев COVID-19 ( из них детей – 2 242, медработников – 394), а 115 человек от болезни скончались. Кроме того, 2 699 человек были госпитализированы, а 5 024 человека выздоровели от COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 4 307 437 человек. Из них 101 392 умерли, а 3 681 092 выздоровели. Всего было осуществлено более 18,6 миллионов ПЦР-тестов для выявления коронавирусной болезни.

С сегодняшнего дня привитые подростки от 14 лет могут получить тысячу за вакцинацию от коронавируса

Напомним, в Украине 3 февраля зафиксировали более 43 тысяч COVID-случаев в сутки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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