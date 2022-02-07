Украину накрыла "Омикрон"-волна: сколько смертей вызывает мутация и какое количество детей находится в больницах

Новый отчет от CDC показывает, что "Омикрон" влечет 9 смертей в 1000 случаев заболеваний.

В Украине из-за COVID-штамма "Омикрон" в ближайшие две недели ожидается до 60 тысяч новых больных в сутки. Однако, по данным новой аналитики, "Омикрон" влечет за собой 9 смертей на тысячу случаев заболеваний, что меньше, чем в случае с "Дельтой".

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"За последнюю неделю появились новые аналитические материалы, касающиеся штамма Омикрон и коронавирусной инфекции, в частности, новый отчет от CDC показывает, что Омикрон-волна в среднем влечет за собой 9 смертей на 1000 случаев заболеваний, тогда как во время "Дельта"-волны умирало в среднем 13 человек из 1000 инфицированных", — объяснил Ляшко.

Глава Минздрава также отчитался, что в настоящее время в медучреждениях находятся 27 217 больных COVID-19. Это на 3 тысячи больше, чем было в начале прошлой недели.

В целом же по состоянию на сегодняшний день выделено 71 630 ковидных коек, из них — 96,3% обеспечены кислородом. В свою очередь, загруженность коек с кислородом составляет 40,9%.

"Благодаря вакцинации за 40 тысяч случаев в сутки мы имеем не более 4 тысяч госпитализированных. То есть, только каждый десятый выявленный случай госпитализируется. Во время осенней волны мы госпитализировали каждого четвертого. Пациенты с назначенной кислородной терапией занимают только треть всех имеющихся в стране коек... Две из трех реанимационных наковальни кровати остаются быть свободными", — уточнил глава Минздрава.

Что касается количества коек, выделенных для госпитализации детей, то она, по данным Минздрава, достигает 5 282 койки для оказания медицинской помощи, что на 868 больше, чем на предыдущей неделе. В настоящее время в учреждениях здравоохранения занято 2 595 койкомест.

В учреждениях здравоохранения оказывающих помощь больным детям в готовности находится 420 аппарата искусственной вентиляции легких, занятые больными детьми 10 аппаратов.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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