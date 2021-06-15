Самая эффективная в мире: нардепов будут вакцинировать препаратом Pfizer

В пункте массовой вакцинации населения используют чаще всего китайскую вацину CoronaVac компании Sinovac.

Народных депутатов прививают от коронавируса препаратом Comirnaty компании Pfizer-BioNTech, который считается одним из лучших в мире.

Об этом рассказал нардеп Евгений Шевченко в комментарии изданию Оbozrevatel.

По его словам, сегодня вакцину ввели 42 народным избранникам.

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"Я так понимаю, что закупили на всех народных депутатов, которые есть (422.) Я так понимаю, что нардепы достаточно дружно вакцинируются, но это нормально, потому что мы находимся в зале, и сколько нельзя постоянно инфицировать друг друга. Когда кто-то говорит, что вот депутатов обеспечили, а как вы хотели? Может давайте, чтобы все депутаты заболели? Тогда народу будет легче?" — сказал Шевченко.

По его словам, работников Аппарата Совета тоже, скорее всего, будут вакцинировать Pfizer. Сам Шевченко заявил, что не ходил на прививку, потому что врач посоветовал ему китайский Sinovac.

Отметим, что вакцина Comirnaty компании Pfizer-BioNTech имеет эффективность 95%. Это первая вакцина, которая была признана ВОЗ эффективной в борьбе против пандемии.

В пункте массовой вакцинации населения, которые открылись по всей Украине, вводят чаще всего китайскую вакцину CoronaVac компании Sinovac.

Ранее сообщалось, что в Киеве чиновников будут прививать от коронавируса мобильные бригады вакциной Pfizer.

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