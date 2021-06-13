Украина вышла на второе место в Европе по смертности от коронавируса

Украина среди стран мира занимает 41 место по количеству новых заражений

За минувшие сутки в мире диагностировали более 355 000 новых случаев заболевания коронавирус. Больше всего больных обнаружили в Бразилии, Индии, Колумбии. Украина за распространением вируса занимает в мире 41 место, в Европе — 6 позицию и 2 — по суточной смертностью.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Согласно статистике, в Бразилии зафиксировали почти 76 тысячи новых заражений, в Индии — почти 66 000, а в Колумбии — почти 30 000 случаев.

Также читайте Глава ВОЗ не исключает версию о лабораторном происхождении коронавируса

Кроме того, более 18 тысяч больных зарегистрировали в Аргентине. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Россия и США.

Украина среди стран мира занимает 41 место по количеству новых заражений, среди стран Европы — 6 позицию и 2 — по суточной смертностью.

В мире умерли за сутки более 9000 человек, в которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 160359997 человек. Сейчас насчитывается более 12 млн активных случаев заболевания.

Новости мира: происхождение коронавируса, вакцинация мира и хакеры из России - саммит G7 начался

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку