После пандемии коронавируса человечеству грозит масштабное ожирение — ученые

Во время пандемии коронавируса люди стали больше времени тратить на употребление пищи и вести малоподвижный образ жизни.

Немецкие ученые обнаружили, что человечеству после пандемии коронавируса грозит масштабное ожирения. Ведь во время карантина многие стали больше есть и меньше времени уделять физической активности.

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Ученые из Технического университета Мюнхена недавно провели исследование, на основе которого утверждают, что за период пандемии коронавируса в весе прибавили не менее двое из пяти человек. Хотя чуть больше половины населения даже смогло сбросило несколько килограммов.

Авторы исследования в апреле 2021 года проанализировали данные более тысячи человек в возрасте от 18 до 70 лет и выяснили, что за период пандемии в 40% из них увеличился вес.

Найбольше всего прибавили в весе люди от 30 до 44 лет (48%) и среди тех, кто ранее имел проблем с весом (53%).

В среднем респонденты поправились на 5,6 кг, а тех, кто и до карантина имел избыточный вес, этот показатель оказался 7,2 кг.

В ходе опроса выяснилось, что более 30% стали больше тратить времени на приемы пищи, а 28% признали, что стали чаще есть "от скуки". К тому же употребляют они часто вредные продукты, сладости, фастфуд или сахаросодержащие напитки. Одной из причин такого поведения может быть стресс из-за пандемии.

Также причиной набора массы тела более половины опрошенных оказался малоподвижный образ жизни.

Напомним, что каждый второй украинец набрал лишний вес во время локдауна. Фитнес-тренеры рассказали, что с этим делать.

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