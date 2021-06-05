Украину ждет последняя волна коронавируса: врач рассказал, когда и куда исчезнет COVID-19

Врач Тарас Жиравецкий рассказал, что может спровоцировать последнюю волну коронавируса и чего от нее ожидать.

Следующая волна коронавируса в Украине будет последней, и, вероятно, не такой мощной, как предыдущая. Если же она продлится 4 месяца, то за ее период может переболеть еще 6 миллионов украинцев. Это уже приблизит Украину к коллективному иммунитету. Об этом ТСН.ua рассказал врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий.

"Мы не угадаем, будет ли эта волна или нет. Но если она будет и будет продолжаться несколько месяцев, то да, она будет последней. Будет еще вакцинация, которая будет уменьшать количество тяжелых случаев, но вакцинация не гарантирует того, что человек не заразится. Все путают и думают, что вакцинация дает возможность не заразиться, но до этого она не имеет отношения", — говорит врач.

По словам Тараса Жиравецкого, в Украине еще не вполне утешительная ситуация с коронавирусом.

"Вероятно, сейчас летом мы будем иметь такое послабление, хотя мы понимаем, что сейчас у нас есть 1200 госпитализаций за минувшие сутки и это где-то около 5% людей, которые заболели. Поэтому ориентировочно 1200 умножаем на 2 и умножаем на 10 и получается ориентировочно 25 тысяч новых случаев (инфицирования. — Ред) в Украине в день есть. Поэтому, соответственно, не все так еще спокойно. Мы уже привыкли к количеству — 1200 госпитализаций за день, хотя это тоже немаленькая цифра", — отмечает медик.

По его словам, следующая возможная волна коронавируса приблизит Украину к коллективному иммунитету.

"Если сейчас болеет ориентировочно 25 тысяч человек в день, то умножить это количество на 10 и на 3, и имеем 750 тысяч, и, грубо говоря, до миллиона человек сейчас за месяц может переболеть. А если в соответствии волна поднимется, то это количество увеличится в два раза. Таким образом мы получим быстрое течение, и через несколько месяцев еще большое количество людей переболеет, тогда мы уже будем приближаться к тому коллективному иммунитету", — говорит Тарас Жиравецкий.

По его мнению, на ухудшение ситуации с коронавирусом могут повлиять массовое празднование мероприятий и отсутствие карантинных ограничений.

"Интрига вся в том, что сейчас все открыто, свадьбы празднуют, выпускные идут, и, конечно, у нас есть "британский" вирус, который достаточно агрессивен. Поэтому начало волны может быть и быстрее — в течение 2-3 недель, до месяца. Мы это можем увидеть по госпитализации - если она резко начнет расти до 2-3 тысяч пациентов день. Так, в принципе, будет такая легкая волна. Ведь мы сейчас полностью не опустились вниз, мы еще на такой нормальной волне. Недавно было несколько дней, когда госпитализация была меньше тысячи, что было более положительно, но сейчас она снова по-тихонько поднимается", — отмечает медик.

На его взгляд, вероятная следующая волна коронавируса будет легче предыдущих, ведь значительная часть украинцев уже переболела.

"Логика в том, что у нас уже очень много переболело. И это как с "испанским" гриппом — была первая волна, вторая была максимально большой, а третья уже меньше. И так получается, что госпитализация в Украине может подняться до 2 — 2,5 тыс. человек в день. Это немало, потому что во время такого количества госпитализации за день болеет практически 50 тысяч человек. Если сейчас примерно 10 миллионов человек неофициально переболело (официально более 2 миллионов 200 тыс. человек), потом, во время этой последней волны, за 4 месяца, еще переболеет 6 миллионов людей, то уже в принципе мы будем приближаться к тому, что почти все взрослое население переболеет", — говорит врач.

После последней волны COVID-19 Украине уже не слишком будет грозит коронавирус, считает Тарас Жиравецкий.

"После этого еще могут быть такие небольшие волны, но даже не то, что волны, это уже будет такое падение. Ну, если мы переболеем, то коронавирус Украине уже не очень угрожает. Украина уже будет спокойна. И еще очень важно — новые штаммы не трогают людей, которые уже переболели. Даже если появится новый штамм, то мы не будем иметь проблемы в смысле повторных случаев заражения такого большого количества людей. Конечно, несколько человек может заболеть, но это, опять же, единицы", — подытожил врач.

Напомним, известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский спрогнозировал, когда коронавирус снова атакует Украину.

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